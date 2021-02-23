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Серена Уильямс: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Легендарная американка все еще может

Серена Уильямс: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, проиграв будущей чемпионке турнира Наоми Осаке

Официальный YouTube-канал Australian Open представил десятку самых эффектных моментов американки в Мельбурне.

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В статье: Australian Open Серена Уильямс
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