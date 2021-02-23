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Серена Уильямс: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО
Легендарная американка все еще может
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, проиграв будущей чемпионке турнира Наоми Осаке
Официальный YouTube-канал Australian Open представил десятку самых эффектных моментов американки в Мельбурне.
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