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Новак Джокович: 18 лучших ударов на турнирах Большого шлема. ВИДЕО
Главные шедевры первой ракетки мира на мэйджорах
Новак Джокович на прошлой неделе в девятый раз выиграл Australian Open и стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема.
Настало время взглянуть на лучшие удары серба на четырех главных аренах мирового тенниса.
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