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44 удара: эпичный розыгрыш двух австралийцев в Роттердаме. ВИДЕО
Просто безумие
Алекс Де Минаур и Джон Миллман в первом раунде турнира АТР 500 в Роттердаме провели розыгрыш из 44 ударов. Миллман был близок к взятию очка, но Де Минауру удался невероятный контратакующий удар.
Де Минаур выиграл матч в двух сетах (6:1, 6:4) и вышел навстречу Кеи Нисикори, который вчера переиграл 7-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.
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