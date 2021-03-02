44 удара: эпичный розыгрыш двух австралийцев в Роттердаме. ВИДЕО

Алекс Де Минаур и Джон Миллман в первом раунде турнира АТР 500 в Роттердаме провели розыгрыш из 44 ударов. Миллман был близок к взятию очка, но Де Минауру удался невероятный контратакующий удар.

Де Минаур выиграл матч в двух сетах (6:1, 6:4) и вышел навстречу Кеи Нисикори, который вчера переиграл 7-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.