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Бондаренко выиграла первый матч на турнире ITF в США

Теннис
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Бондаренко выиграла первый матч на турнире ITF в США

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Екатерина Бондаренко в первом круге турнире ITF в Нью-Порте с призовым фондом $25,000 в двух сетах обыграла четвертую сеяную Робин Андерсон, которая в рейтинге WTA занимает 190-е место (7:6, 6:4).

Бондаренко забрала первый сет со счета 3:5, а во второй партии добила американку ударной концовкой, выиграв четыре из пяти заключительных геймов матча.

Следующей соперницей Бондаренко в Нью-Порте станет Катрин Скотт (США) или Эри Ходзуми (Япония).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина и Азаренко уступили в первом матче турнира в Дохе.

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В статье: теннис Катерина Бондаренко
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