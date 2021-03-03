Бондаренко выиграла первый матч на турнире ITF в США

Екатерина Бондаренко в первом круге турнире ITF в Нью-Порте с призовым фондом $25,000 в двух сетах обыграла четвертую сеяную Робин Андерсон, которая в рейтинге WTA занимает 190-е место (7:6, 6:4).

Бондаренко забрала первый сет со счета 3:5, а во второй партии добила американку ударной концовкой, выиграв четыре из пяти заключительных геймов матча.

Следующей соперницей Бондаренко в Нью-Порте станет Катрин Скотт (США) или Эри Ходзуми (Япония).