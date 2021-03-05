Стаховский: Всегда неприятно, когда проигрываешь на глазах у родителей

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал поражение от Эдана Лешема в матче Кубка Дэвиса.

"Что случилось в третьем сете? На самом деле я считаю, что преимущество было на моей стороне, но как-то один гейм на моей подаче не сложился, третий гейм. Он неплохо заиграл и после этого я допускал очень много ошибок. Сегодня получился такой матч, когда случались провалы: было много ошибок, потом играл нормально, потом снова много ошибок… Не знаю, на что это можно списать, нет ничего, разве что на возраст. Уровень игры был не особо тяжелым, просто было очень много простых ошибок, которые давали ему уверенность в своих силах и из-за этого он мог играть так, как хотел. Если бы была какая-то более-менее равная игра в третьем сете, то у меня могло бы быть больше шансов. Но из-за ошибок этого, к сожалению, не было.

Сегодня на трибуне были мои родители. Конечно, это всегда неприятно, когда проигрываешь на глазах у родителей, которые видят раз в год. К сожалению, это спорт, конечно, я не хотел проигрывать, а хотел победить. Это было важное очко. Когда играешь дома, то это всегда немного другие эмоции, и, конечно, хотелось бы видеть больше людей на трибунах. Надеемся, что за нас болеют перед экранами, и завтра мы вернемся на корт и попробуем закончить это дело. Готов ли я к выступлению в паре? А почему я должен быть не готов? Главное, что хотелось бы показать теннис чуть лучшего качества", - сказал теннисист в интервью Большой теннис Украины.