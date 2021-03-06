Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский проиграли в паре, Израиль перехватил лидерство

В рамках Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинская пара Денис Молчанов / Сергей Стаховский проиграла дуэту с Израиля Эрлих / Цукерман.

Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-3) в пользу наших соперников, в активе которых 3 подачи на вылет и 4 двойные ошибки. В украинской пары 1 эйс и 2 двойные ошибки.

После трех матчей в противостоянии побеждает команда Израиля со счетом 2-1 . Именно в эти минуты шанс выровнять ситуацию есть у Ильи Марченко, который играет матч против Эена Лешема.