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Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский проиграли в паре, Израиль перехватил лидерство
Все решится в одиночных встречах
В рамках Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинская пара Денис Молчанов / Сергей Стаховский проиграла дуэту с Израиля Эрлих / Цукерман.
Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-3) в пользу наших соперников, в активе которых 3 подачи на вылет и 4 двойные ошибки. В украинской пары 1 эйс и 2 двойные ошибки.
После трех матчей в противостоянии побеждает команда Израиля со счетом 2-1. Именно в эти минуты шанс выровнять ситуацию есть у Ильи Марченко, который играет матч против Эена Лешема.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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