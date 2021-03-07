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Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео

Теннис
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Немного из личной жизни

Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о некоторых деталях своей личной жизни и прокомментировала свое участие в шоу Липсинк Батл, где она пародировала украинского исполнителя MONATIK.

"На данный момент мое сердце свободно, но мне есть чем заняться. У меня есть шоу, у меня есть теннис, поэтому уделяю сейчас этому больше времени.

MONATIK - мой любимый артист, которого я постоянно слушаю перед тем как выйти на корт, на свой матч. Это дает мне невероятную уверенность, заряжает энергией и помогает побеждать", - сказала Элина.

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В статье: Элина Свитолина
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