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Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео
Немного из личной жизни
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о некоторых деталях своей личной жизни и прокомментировала свое участие в шоу Липсинк Батл, где она пародировала украинского исполнителя MONATIK.
"На данный момент мое сердце свободно, но мне есть чем заняться. У меня есть шоу, у меня есть теннис, поэтому уделяю сейчас этому больше времени.
MONATIK - мой любимый артист, которого я постоянно слушаю перед тем как выйти на корт, на свой матч. Это дает мне невероятную уверенность, заряжает энергией и помогает побеждать", - сказала Элина.
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