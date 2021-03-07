Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о некоторых деталях своей личной жизни и прокомментировала свое участие в шоу Липсинк Батл, где она пародировала украинского исполнителя MONATIK.

"На данный момент мое сердце свободно, но мне есть чем заняться. У меня есть шоу, у меня есть теннис, поэтому уделяю сейчас этому больше времени.

MONATIK - мой любимый артист, которого я постоянно слушаю перед тем как выйти на корт, на свой матч. Это дает мне невероятную уверенность, заряжает энергией и помогает побеждать", - сказала Элина.