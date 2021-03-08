Виктория Азаренко пропустит турнир в Дубае

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае из-за травмы спины. На прошлой неделе из-за этого же повреждения белорусская теннисистка не смогла выступить в полуфинальном поединке против испанки Гарбиньи Мугурусы на турнире в Дохе.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма. Желаю всем здорового и успешного турнира и надеюсь увидеть вас в следующем году", — цитирует Азаренко "Твиттер" WTA Insider.

В ОАЭ белоруску заменит лаки-лузер итальянка Мартина Тревизан.