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Виктория Азаренко пропустит турнир в Дубае
Всему виной травма
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае из-за травмы спины. На прошлой неделе из-за этого же повреждения белорусская теннисистка не смогла выступить в полуфинальном поединке против испанки Гарбиньи Мугурусы на турнире в Дохе.
"К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма. Желаю всем здорового и успешного турнира и надеюсь увидеть вас в следующем году", — цитирует Азаренко "Твиттер" WTA Insider.
В ОАЭ белоруску заменит лаки-лузер итальянка Мартина Тревизан.
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