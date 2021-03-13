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Арина Соболенко намекнула поклонникам, что беременна. Фото

Теннис
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Белоруска станет мамой?

Арина Соболенко намекнула поклонникам, что беременна. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Белорусская теннисистка, восьмая ракетка мира Арина Соболенко намекнула своим сторонникам на собственную беременность. Соответствующее фото она разметила на своей официальной странице в Instagram.

"Карапузик"

Арина Соболенко намекнула поклонникам, что беременна. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид похвасталась модельной внешностью.

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В статье: Арина Соболенко
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