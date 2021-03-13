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Арина Соболенко намекнула поклонникам, что беременна. Фото
Белоруска станет мамой?
Белорусская теннисистка, восьмая ракетка мира Арина Соболенко намекнула своим сторонникам на собственную беременность. Соответствующее фото она разметила на своей официальной странице в Instagram.
"Карапузик"
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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