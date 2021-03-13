Роджер Федерер: Джокович и Надаль творят невероятные вещи

Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (АТР №6) рассказал, что хотел бы сохранить собственноручно установленные рекорды, но не отрицает что они могут быть "побиты" Новаком Джоковичем (АТР №2) и Рафаэлем Надалем (АТР №2). Его слова цитирует Tennis Majors:

"Интересный спор. В последнее время Рафа и Новак творят что-то невероятное. Они уже не молоды, но не собираются сдавать позиции. Джокович победил в Австралии, Надаль - в Париже. Они на пике, и это только на пользу теннису.

Меня сейчас больше волнует здоровье. Я тоже думал о рекордах, когда подбирался к результату Сампраса. После того, как ты его побил, тебе остается только двигаться дальше. Возможно, сейчас они равняются на меня, как я когда-то на Пита.

Конечно, мне бы хотелось сохранить свои рекорды, но они пришли в теннис, чтобы их побить. Джокович и Надаль творят невероятные вещи. Надеюсь, они продолжат побеждать и в конце будут довольны своими карьерами. Мне и самому хочется уйти без сожаления. И в этом плане меня уже ничто не волнует" - сказал он.