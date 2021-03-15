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Впервые за 16 лет в топ-2 рейтинга АТР вошел теннисист не из "Большой четверки"
Начало революции в АТР-туре?
Россиянин Даниил Медведев понедельник потеснил Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира.
Таким образом, в топ-2 рейтинга АТР впервые с июля 2005 года находится теннисист не из «Большой четверки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей).
New World Number 2: Daniil Medvedev!— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) March 15, 2021
First man outside Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Andy Murray to reach the No.2 spot since July 2005. ???????????????? pic.twitter.com/PRVwRNK2R6
Медведев на прошлой неделе в Марселе завоевал 10-й титул АТР.
Даниил Медведев дважды доходил до финалов на турнирах Большого шлема, проигрывая Рафаэлю Надалю (US Open-2019) и Новаку Джоковичу (Australian Open-2021).
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