Впервые за 16 лет в топ-2 рейтинга АТР вошел теннисист не из "Большой четверки"

Россиянин Даниил Медведев понедельник потеснил Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира.

Таким образом, в топ-2 рейтинга АТР впервые с июля 2005 года находится теннисист не из «Большой четверки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей).

New World Number 2: Daniil Medvedev!



First man outside Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Andy Murray to reach the No.2 spot since July 2005. ???????????????? pic.twitter.com/PRVwRNK2R6