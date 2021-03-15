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Впервые за 16 лет в топ-2 рейтинга АТР вошел теннисист не из "Большой четверки"

Теннис
(3 голосов)

Начало революции в АТР-туре?

Впервые за 16 лет в топ-2 рейтинга АТР вошел теннисист не из "Большой четверки"

Новина українською

Россиянин Даниил Медведев понедельник потеснил Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира.

Таким образом, в топ-2 рейтинга АТР впервые с июля 2005 года находится теннисист не из «Большой четверки» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Энди Маррей).

Медведев на прошлой неделе в Марселе завоевал 10-й титул АТР.

Даниил Медведев дважды доходил до финалов на турнирах Большого шлема, проигрывая Рафаэлю Надалю (US Open-2019) и Новаку Джоковичу (Australian Open-2021).

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В статье: рейтинг АТР Даниил Медведев
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