Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото
Украинка приготовилась
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прибыла во Флориду (США). С 23 марта по 3 апреля состоится турнир Miami Open, на котором сыграет и наша спортсменка. Первые фото с прибытия на место соревнований Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Новак Джокович не
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 19-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- 55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
- На просмотр в Зарю прибыл камерунский опорник
- 20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...