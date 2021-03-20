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Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото

Теннис
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Украинка приготовилась

Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прибыла во Флориду (США). С 23 марта по 3 апреля состоится турнир Miami Open, на котором сыграет и наша спортсменка. Первые фото с прибытия на место соревнований Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото - изображение 1Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Новак Джокович не заявился на турнир в Майами.

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В статье: Элина Свитолина
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