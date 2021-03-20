Мощный десант: Элина Свитолина прибыла в американскую Флориду. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прибыла во Флориду (США). С 23 марта по 3 апреля состоится турнир Miami Open, на котором сыграет и наша спортсменка. Первые фото с прибытия на место соревнований Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович не заявился на турнир в Майами.