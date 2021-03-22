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Свитолина и Костюк получили соперниц по турниру в Майами

Теннис
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Свитолина и Костюк получили соперниц по турниру в Майами

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Элина Свитолина в статусе пятой сеяной на турнире WTA 1000 в Майами стартует со второго круга, а ее первой соперницей станет победительница американского дерби между Шелби Роджерс и Мэдисон Бренгл.

Марта Костюк в основе Miami Open дебютирует матчем с победительницей квалификации. В случае победы 18-летняя украинка во втором круге встретится с 7-й сеяной Ариной Соболенко.

С полной турнирной сеткой Miami Open-2021 можно ознакомиться здесь.

Через квалификацию в основную сетку в Майами попробует пройти Леся Цуренко, которая сегодня в первом круге предварительного турнира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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