Свитолина и Костюк получили соперниц по турниру в Майами

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной на турнире WTA 1000 в Майами стартует со второго круга, а ее первой соперницей станет победительница американского дерби между Шелби Роджерс и Мэдисон Бренгл.

Марта Костюк в основе Miami Open дебютирует матчем с победительницей квалификации. В случае победы 18-летняя украинка во втором круге встретится с 7-й сеяной Ариной Соболенко.

С полной турнирной сеткой Miami Open-2021 можно ознакомиться здесь.

Через квалификацию в основную сетку в Майами попробует пройти Леся Цуренко, которая сегодня в первом круге предварительного турнира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.