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19-летний теннисист потерял сознание на турнире в Майами
Британец даже попытался выйти на корт, но ему ничего не удалось
Британский теннисист Джек Дрэйпер потерял сознание в своём дебютном матче основной сетки турнира ATP. В стартовом раунде "Мастерса" в Майами 19-летний спортсмен, получивший уайлд-кард от организаторов, встречался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
Джек испытывал дискомфорт из-за жары в ходе первого сета и был вынужден вызвать врача. Несмотря на плохое самочувствие, он вернулся на корт, но на сетболе у соперника потерял сознание и упал, сообщает Daily Mail. В итоге Дрэйпер не смог покинуть корт самостоятельно.
Следующим соперником Михаила Кукушкина будет россиянин Аслан Карацев, посеянный под 17-м номером. Турнир в Майами завершится 4 апреля.
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