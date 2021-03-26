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19-летний теннисист потерял сознание на турнире в Майами

Теннис
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Британец даже попытался выйти на корт, но ему ничего не удалось

19-летний теннисист потерял сознание на турнире в Майами

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Британский теннисист Джек Дрэйпер потерял сознание в своём дебютном матче основной сетки турнира ATP. В стартовом раунде "Мастерса" в Майами 19-летний спортсмен, получивший уайлд-кард от организаторов, встречался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Джек испытывал дискомфорт из-за жары в ходе первого сета и был вынужден вызвать врача. Несмотря на плохое самочувствие, он вернулся на корт, но на сетболе у соперника потерял сознание и упал, сообщает Daily Mail. В итоге Дрэйпер не смог покинуть корт самостоятельно.

Следующим соперником Михаила Кукушкина будет россиянин Аслан Карацев, посеянный под 17-м номером. Турнир в Майами завершится 4 апреля.

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В статье: Джек Дрэйлер
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