Организация WTA внесёт коррективы в подсчёт очков, чтобы постепенно вернуться к традиционной 52-недельной системе. Изменения начнут действовать 5 апреля после завершения турнира в Майами.

Турниры 2019 года, которые не проводились в 2020 году, но запланированы на 2021 год: очки, заработанные на турнирах в 2019 году, которые не состоялись в 2020 году, но запланированы на 2021 год (например, Майами, Мадрид и Чарльстон), сгорят по истечении 104 недель;

Турниры 2019 года, которые не проводились в 2020 году, и не запланированы на 2021 год: начиная с 5 апреля очки, заработанные на этих турнирах, будут сгорать;

Турниры 2020 года, которые были перенесены на другую дату:

– очки 2019 года сгорят по истечении 104 недель;

– очки 2020 года останутся на 52 недели, если они будут лучше результата 2021 года или если теннисистка не будет принимать участие на турнире в 2021 году;

– в случае участия на турнире с очками 2020 года, они сгорят через 52 недели и заменятся очками, заработанными в 2021 году;

– если турнир был перенесён в рамках четырёх недель после обычной даты проведения, очки, заработанные в 2019 году, сгорят через 104 недели. Когда турнир состоится в 2021 году или через 52 недели (смотря что произойдёт раньше), очки 2020 года сгорят, так как добавятся очки 2021 года.

Турниры 2020 года, которые не будут сыграны в 2021 году: очки, заработанные на таких турнирах сгорят через 104 недели;

Турниры 2021 года (которые состоялись и в 2020 году), проводившиеся при текущей системе "Better of": очки, заработанные в 2020 году, сгорят через 104 недели. Когда турнир состоится в 2022 году или через 52 недели (в зависимости от того, что произойдёт раньше), сгорят очки, заработанные в 2021 году, и добавятся очки 2022 года. К этим турнирам относятся Australian Open, Дубай, Доха, Санкт-Петербург, Лион, Гвадалахара и Монтеррей.