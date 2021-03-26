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Лугано. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований
Это второй полуфинал для украинца
Виталий Сачко одержал победу в четвертьфинальном матче на "челленджере" в Швейцарии.
Лугано, 26 марта, четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина, Q) - Роман Сафиуллин (Россия, 6) 6-4, 6-3
Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Сачко реализовал 3 брейкпоинта, а Сафиуллин лишь один из одиннадцати.
23-летний украинец во второй раз в карьере пробился в полуфинал на турнире ATP Challenger Tour. Свой дебютный полуфинал на "челленджерах" Сачко провел в прошлом сезоне на турнире в Лиме.
За путевку в финал украинский теннисист поспорит с Алтугом Челикбилеком из Турции (АТР 273).
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