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Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в четвертый круг турнира в Майами
Поздравляем с победой
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Майами (США). В матче 1/16 соревнований она одолела представительницу россии Екатерину Александрову (WTA №34).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 1 подача на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 6 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 3 из 9 использованных брейков и 8 двойных ошибок.
Для теннисисток это был третий очный поединок. Свитолина выиграла также в двух прошлых матчах с Александровой. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против победительницы пары Квитова / Конта.
Напомним, что ранее Стаховский и Молчанов
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