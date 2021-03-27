Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Майами (США). В матче 1/16 соревнований она одолела представительницу россии Екатерину Александрову (WTA №34).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 1 подача на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 6 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 3 из 9 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

Для теннисисток это был третий очный поединок. Свитолина выиграла также в двух прошлых матчах с Александровой. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против победительницы пары Квитова / Конта.