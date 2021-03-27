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Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Теннис
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Поздравляем с победой

Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в четвертый круг турнира в Майами

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Майами (США). В матче 1/16 соревнований она одолела представительницу россии Екатерину Александрову (WTA №34).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 1 подача на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 6 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 3 из 9 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

Для теннисисток это был третий очный поединок. Свитолина выиграла также в двух прошлых матчах с Александровой. В следующем раунде соревнований Элина сыграет против победительницы пары Квитова / Конта.

Напомним, что ранее Стаховский и Молчанов проиграли в финале парного турнира в Лугано.

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В статье: Элина Свитолина Екатерина Александрова
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