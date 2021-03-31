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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF
Есть шанс побороться за титул
Дарья Снигур в статусе четвертой сеяной во втором раунде турнира ITF W25 в ОАЭ в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову (3:6, 6:1, 6:4).
Украинка реализовала 5 из 19 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Снигур 1 эйс и 9 двойных ошибок.
Следующей соперницей Снигур в Дубае станет победительница матча между Анастасией Захаровой и Рией Бхатия.
Ранее UA-Футбол
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