Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF

Дарья Снигур в статусе четвертой сеяной во втором раунде турнира ITF W25 в ОАЭ в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову (3:6, 6:1, 6:4).

Украинка реализовала 5 из 19 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Снигур 1 эйс и 9 двойных ошибок.

Следующей соперницей Снигур в Дубае станет победительница матча между Анастасией Захаровой и Рией Бхатия.