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Костюк снялась с турнира в Чарльстоне
Начало грунтового сезона откладывается
Марта Костюк в начале апреля должна была стартовать в основной сетке турнира WTA 500 в Чарльстоне, однако теперь стало известно, что третья ракетка Украины в США не сыграет.
Костюк недавно перенесла коронавирус, а после возвращения на корт украинка успела провести только один матч, проиграв Цветане Пиронковой в первом круге турнира WTA 1000 в Майами.
В 2021 году Марта Костюк на турнира WTA выиграла 5 матчей из 9.
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