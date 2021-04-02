Костюк снялась с турнира в Чарльстоне

Марта Костюк в начале апреля должна была стартовать в основной сетке турнира WTA 500 в Чарльстоне, однако теперь стало известно, что третья ракетка Украины в США не сыграет.

Костюк недавно перенесла коронавирус, а после возвращения на корт украинка успела провести только один матч, проиграв Цветане Пиронковой в первом круге турнира WTA 1000 в Майами.

В 2021 году Марта Костюк на турнира WTA выиграла 5 матчей из 9.