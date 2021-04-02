Эшли Барти: Считаю себя аутсайдером в матче с Андрееску

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над Элиной Свитолиной из Украины в матче 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Также Барти поделилась мыслями о предстоящем финале турнира в Майами, который станет для австралийки вторым подряд. Соперницей Барти станет Бьянка Андрееску из Канады.

"Это был мой лучший матч в Майами? Думаю, да. С Элиной нужно показывать свою лучшую игру. Довольна тем, как нам удалось сегодня сыграть.

Ранее я не играла против Бьянки Андрееску. Для нас обеих это будет чем-то новым. Но она снова и снова доказывает, что любит большие матчи, любит большие турниры и у неё есть поставленная игра и физическая сила, чтобы выигрывать их.

Из-за травмы живота мне было немного больно. Я облегчила боль с помощью тейпа. Но, зная, что завтра у нас есть день, чтобы прийти в себя, я обещаю, что буду в порядке.

Я вижу себя аутсайдером, правда. Это даёт мне возможность выйти и свободно играть. Играть не в беспечный, а в беззаботный теннис. И просто знайте, что от результата не так уж много зависит. Главное – процесс", — приводит слова первой ракетки мира официальный сайт WTA.