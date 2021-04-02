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Монфис и Свитолина восстановили общий аккаунт в Instagram

Теннис
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Ранее пара объявила о расставании

Монфис и Свитолина восстановили общий аккаунт в Instagram

фото - https://btu.org.ua

Новина українською

14-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и пятая ракетка мира среди женщин украинка Элина Свитолина восстановили совместный аккаунт в "Инстаграме" и поделились в нём новым снимком.

В конце февраля 2021 года теннисисты объявили о том, что приняли решение "сделать перерыв в отношениях" и заблокировали общий аккаунт. До этого они встречались два года, во время которых также заявляли о расставании, но снова сходились.

В своём общем "инстаграме" Монфис и Свитолина выложили в "сториз" новое совместное фото, а также намекнули на путешествие вдвоём. "Road Trip" — подписала пара одну из публикаций в "сториз".

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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