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Ришар Гаске пропустит турнир в Монте-Карло

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Об этом он сообщил в соцсети

Ришар Гаске пропустит турнир в Монте-Карло

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34-летний французский теннисист Ришар Гаске не примет участия в грядущем грунтовом турнире категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Он пройдёт с 11 по 18 апреля.

Француз объявил об этом в своём "инстаграме".

"Очень разочарован тем, что не смогу побороться в Монте-Карло после осложнений от COVID-19. Надеюсь вернуться как можно скорее", — написал Гаске.

За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.

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