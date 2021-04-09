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Ришар Гаске пропустит турнир в Монте-Карло
Об этом он сообщил в соцсети
34-летний французский теннисист Ришар Гаске не примет участия в грядущем грунтовом турнире категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Он пройдёт с 11 по 18 апреля.
Француз объявил об этом в своём "инстаграме".
"Очень разочарован тем, что не смогу побороться в Монте-Карло после осложнений от COVID-19. Надеюсь вернуться как можно скорее", — написал Гаске.
За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.
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