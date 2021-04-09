Ришар Гаске пропустит турнир в Монте-Карло

34-летний французский теннисист Ришар Гаске не примет участия в грядущем грунтовом турнире категории "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Он пройдёт с 11 по 18 апреля.

Француз объявил об этом в своём "инстаграме".

"Очень разочарован тем, что не смогу побороться в Монте-Карло после осложнений от COVID-19. Надеюсь вернуться как можно скорее", — написал Гаске.

За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.