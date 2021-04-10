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Катерина Завацкая: Прихожу на корт с утюгом, а команда уже степлером эту надпись прикрепила
История из спортивной жизни
Украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA №125) рассказала смешную историю из жизни украинской команды. Ее слова цитирует Радио Трек:
"Перед матчем сборной Украины со сборной Эстонии нужно было наклеить логотип "Ukraine" на футболку Марте Костюк. Без этого было бы штраф, или вообще нельзя было бы выходить на матч. Я поехала быстро в отель, привезла утюг.
Прихожу на корт с этим утюгом, а команда уже степлером эту надпись прикрепила. Марте немного кололо в спину, был дискомфорт, но она тогда даже выиграла. Я там на всякий случай так и сидела во время матча с утюгом в руках", - сказала Завацкая.
Напомним, что Катерина
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