Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль поздравил Джоковича с установленным рекордом
Новак побил рекорд Федерера
Испанский теннисист Рафаэль Надаль на турнире в Монте-Карло поздравил серба Новака Джоковича с тем, что он побил рекорд представителя Швейцарии Роджера Федерера.
"За последние несколько лет побито много рекордов. Три игрока сделали много важных вещей для истории нашего спорта. Это ещё одно большое достижение для Новака, я его поздравляю. Что касается значения этого для истории тенниса… Это ещё один побитый рекорд, отличная работа", — приводит слова Надаля Tennis Head.
И Джокович, и Надаль на некоторое время взяли паузу в связи с травмами после турнира в Австралии, но оба вернутся в игру в Монте-Карло на этой неделе.
Напомним, в марте Джокович превзошел предыдущий рекорд Федерера — 310 недель на первом месте мирового рейтинга.
Популярное сейчас
- СМИ: В сферу интересов Динамо попали два представителя СК Днепр-1
- Ярославский: Не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста
- Когда Малиновский решает. Фиорентина - Аталанта 2:3. Видео голов и обзор матча
- Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. Фото
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной