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Однажды Федерер выполнил 50 эйсов в финале турнира Большого шлема. ВИДЕО
Рекорд на все времена
фото - tennis.com
Роджер Федерер в финальном матче Уимблдона 2009 года против Энди Роддика (5:7, 7:6, 7:6, 7:6, 6:3, 16:14) за 4 часа и 17 минут подал рекордные в истории 50 эйсов. В тот день швейцарец выиграл 89% очков с первой подачи и организовал впечатляющие 107 виннерсов.
Федерер является восьмикратным победителем Уимблдона. На любимом турнире Большого шлема швейцарец одержал 101 победу при 13 поражениях.
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