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В Италии может пройти новый турнир ATP-250
Все из-за переноса Ролан Гаррос
По информации издания Tennis World USA, Италия готовится принять новый турнир категории ATP-250 в Парме. Главным образом решение принято из-за недавнего переноса "Ролан Гаррос" и образовавшейся в связи с этим недельной паузы в расписании тура. Таким образом, предварительные даты проведения турнира – с 22 по 29 мая.
Напомним, Открытый чемпионат Франции был перенесён на неделю из-за объявленного локдауна на территории Франции. Новые сроки турнира – с 30 мая по 13 июня.
Парма (регион – Эмилия-Романья) станет вторым для Италии турниром ATP-250, в прошлом году Федерация тенниса Италии сумела возродить соревнования той же категории в Кальяри (Сардиния). Первым обладателем титула в Кальяри является серб Ласло Джере, в 2021 году домашний турнир выиграл Лоренцо Сонего.
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