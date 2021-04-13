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В Кливленде пройдёт новый турнир категории WTA-250

Теннис
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Стартует он в августе

В Кливленде пройдёт новый турнир категории WTA-250

Новина українською

Летом 2021 года в Кливленде (США) пройдёт новый турнир категории WTA-250. Соревнования состоятся перед стартом US Open, с 22 по 28 августа, на новых теннисных кортах. Об этом пишет usopenseries.

Общий призовой фонд турнира составит $ 300 тысяч. Посетить спортивное мероприятие смогут 3000 болельщиков (в случае отсутствия ограничений, связанных с распространением коронавируса).

Ранее сообщалось, что новый турнир категории ATP-250 может состоятся в Парме (Италия).

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В статье: теннис Кливленд
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