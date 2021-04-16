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Комфортная победа Свитолиной над японкой в Кубке Билли Джин Кинг. ВИДЕО
Хайлайты матча
Элина Свитолина в первом матче противостояния Украины и Японии в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг в двух сетах разобралась с Тихиро Мурамацу (6:3, 6:2).
Свитолина в матче с японкой сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче.
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