Комфортная победа Свитолиной над японкой в Кубке Билли Джин Кинг. ВИДЕО

Элина Свитолина в первом матче противостояния Украины и Японии в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг в двух сетах разобралась с Тихиро Мурамацу (6:3, 6:2).

Свитолина в матче с японкой сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче.