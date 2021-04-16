Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В честь Новака Джоковича назвали один из видов улиток
Она была обнаружена в 2019-м году
В честь сербского теннисиста Новака Джоковича был назван обнаруженный в 2019 году вид пресноводной улитки, пишет Daily Mail.
Исследователи из черногорского университета нашли новую улитку в Альпах недалеко от Подгорицы во время полевой экспедиции два года назад. Улитка Джокович имеет молочно-белую спиральную оболочку в форме вытянутого конуса. Она приспособлена к жизни в подземных потоках.
Улитка была названа в честь "энергии и энтузиазма" Джоковича, которыми, по словам исследователей, им нужно было обладать, чтобы добраться до недоступных пещерных и родниковых мест её обитания.
Популярное сейчас
- Денисов: Контракт между Шахтером и Тайсоном разорван
- Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией
- Фигу сравнил Месси и Роналду с трюфелями и икрой, а затем рассказал как роскошно смотрит футбол
- Свитолина и Костюк играют с Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Прямая трансляция матча
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО