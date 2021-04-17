  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

Спасибо нашим девушкам

Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная команда Украины по теннису в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг победила команду Японии.

После вчерашних двух побед, третью решающую сегодня завоевала Элина Свитолина, одолела свою соперницу Юки Найто со счетом 2-1 (6-2; 4-6; 7-6).

Первый сет сложился для украинки довольно просто и казалось матч она выигрывает без проблем. Однако во втором сете Элина позволила оппонентке заработать брейк, а отыграть его так и не смогла. В последней, третьей партии Свитолина также имела большие проблемы, зачастую проигрывая свою подачу, но сумела довести дело до тай-брейка и победить со счетом 7-3.

Несмотря на то, что украинская команда уже победила, черноморских болельщиков порадует еще один парный поединок - наши Людмила и Надежда Киченок сыграют против дуэта Акита / Сато.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче 1/4 финала турнира в Монте-Карло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Япония Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...