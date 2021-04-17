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Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Спасибо нашим девушкам
Женская сборная команда Украины по теннису в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг победила команду Японии.
После вчерашних двух побед, третью решающую сегодня завоевала Элина Свитолина, одолела свою соперницу Юки Найто со счетом 2-1 (6-2; 4-6; 7-6).
Первый сет сложился для украинки довольно просто и казалось матч она выигрывает без проблем. Однако во втором сете Элина позволила оппонентке заработать брейк, а отыграть его так и не смогла. В последней, третьей партии Свитолина также имела большие проблемы, зачастую проигрывая свою подачу, но сумела довести дело до тай-брейка и победить со счетом 7-3.
Несмотря на то, что украинская команда уже победила, черноморских болельщиков порадует еще один парный поединок - наши Людмила и Надежда Киченок сыграют против дуэта Акита / Сато.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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