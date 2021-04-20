Джокович показал навыки игры в баскетбол

Первая ракетка мира серб Новак Джокович продемонстрировал свои навыки в баскетболе.

В официальном "инстаграме" ATP появилось видео, где Джокович, будучи в отличном расположении духа, умело обращается с баскетбольным мячом, сравнивая своё импровизированное сражение с борьбой один на один словенского и сербского баскетболистов Луки Дончича и Николы Йокича.

Также Джокович, обращаясь к оператору, не один раз повторяет: "Я в ударе".