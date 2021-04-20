Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович показал навыки игры в баскетбол
Серб в ударе
Первая ракетка мира серб Новак Джокович продемонстрировал свои навыки в баскетболе.
В официальном "инстаграме" ATP появилось видео, где Джокович, будучи в отличном расположении духа, умело обращается с баскетбольным мячом, сравнивая своё импровизированное сражение с борьбой один на один словенского и сербского баскетболистов Луки Дончича и Николы Йокича.
Также Джокович, обращаясь к оператору, не один раз повторяет: "Я в ударе".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
- Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии, думал, что уровень будет космос
- Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
- Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...