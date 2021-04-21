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Костюк в Стамбуле разобралась с титулованной россиянкой

Теннис
(2 голосов)

Блестящий теннис от украинки!

Костюк в Стамбуле разобралась с титулованной россиянкой

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Марта Костюк во втором круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 обыграла четвертую сеяную из России Дарью Касаткину (6:3, 7:5), которая до встречи с украинкой за последние два месяца одержала 13 побед в 14 матчах и стала чемпионкой турниров в Мельбурне и Санкт-Петербурге.

В первом сете Костюк упустила преимущество в три гейма, но стоило Касаткиной сделать обратный брейк, как Марта за счет тонкого укороченного взяла еще один гейм на приеме, а затем сделала последний шаг к победе в стартовой партии.

Сценарий матча не изменился и во втором сете – Костюк забивала виннерсы на любой вкус, что принесло ей преимущество в два брейка. При счете 0:4 Касаткина выиграла 5 из 6 следующих геймов и вернулась в игру, однако Марта в 11-м гейме собралась на еще один брейк, после чего преодолела ожесточенное сопротивление соперницы и подала на выход в 1/4 финала.

Марта Костюк во второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира WTA, а ее следующей соперницей станет Ван Цян (№50 рейтинга WTA) или Ана Конюх (№241).

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В статье: Марта Костюк Дарья Касаткина
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