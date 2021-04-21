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Новак Джокович вышел в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Сербский теннисист легко одолел представителя Южной Кореи

Новак Джокович вышел в четвертьфинал соревнований

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия).

В матче второго круга Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи.

Новак Джокович - Квон Сон У 6:1, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Джокович дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнта. Квон Сон У подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и воспользовался единственным шансом взять подачу соперника.

За выход в полуфинал четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде Джокович сыграет с соотечественником, восьмым сеяным Миомиром Кецмановичем

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В статье: Новак Джокович
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