Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Свитолина и Костюк проведут матчи 1/4 финала на турнирах WTA
Будем внимательно следить
Фото - Facebook
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/4 финала престижного турнира WTA 500 в Штутгарте в 18:00 по киевскому времени сыграет с двукратной победительницей Уимблдона Петрой Квитовой, которая в мировом рейтинге замыкает топ-10.
Свитолина и Квитова с 2014 года провели 10 официальных матчей. Украинка уступает со счетом 3:7.
Победительница этого матча в полуфинале сыграет с Эшли Барти или Каролиной Плишковой.
Марта Костюк в Стамбуле в 13:00 по Киеву в матче с Аной Конюх попробует во второй раз в карьере добраться до полуфинала на турнире WTA. С Конюх Костюк на уровне WTA-тура еще не пересекалась.
В случае успеха в матче с теннисисткой из Хорватии Костюк в полуфинале турецкого турнира WTA 250 встретится с победительницей матча между Фионой Ферро и Сораной Кырстя.
Популярное сейчас
- Голкипер Александрии: У Ротаня большое будущее в роли главного тренера
- Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну
- Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля
- Свитолина в Штутгарте обыграла экс-первую ракетку мира. Как это было
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО