Сегодня Свитолина и Костюк проведут матчи 1/4 финала на турнирах WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/4 финала престижного турнира WTA 500 в Штутгарте в 18:00 по киевскому времени сыграет с двукратной победительницей Уимблдона Петрой Квитовой, которая в мировом рейтинге замыкает топ-10.

Свитолина и Квитова с 2014 года провели 10 официальных матчей. Украинка уступает со счетом 3:7.

Победительница этого матча в полуфинале сыграет с Эшли Барти или Каролиной Плишковой.

Марта Костюк в Стамбуле в 13:00 по Киеву в матче с Аной Конюх попробует во второй раз в карьере добраться до полуфинала на турнире WTA. С Конюх Костюк на уровне WTA-тура еще не пересекалась.

В случае успеха в матче с теннисисткой из Хорватии Костюк в полуфинале турецкого турнира WTA 250 встретится с победительницей матча между Фионой Ферро и Сораной Кырстя.