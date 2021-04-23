Свитолина: Мы часто играем с Квитовой

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 500 в Германии обыграла Анжелик Кербер (7:6, 6:3) и вышла на действующую чемпионку соревнований Петру Квитову.

"Однозначно, начинать турнир матчем против такой соперницы – это большое испытание. Кербер хорошо отыграла, это был трудный поединок. В наших матчах всегда складывается борьба, поэтому другого сегодня я и не ожидала.

Конечно, для меня было чрезвычайно важно выиграть первый сет, я старалась найти шансы, чтобы взять эту партию. Я боролась до конца и это помогло в итоге выиграть на тай-брейке.

Не знаю, почему так сложилось, что я уже семь раз подряд обыграла Кербер. Просто мы много раз уже играли, каждый раз она вынуждает меня показывать свой лучший теннис. Я рада, что сегодня матч закончился в двух сетах.

Что касается следующего матча против Петры Квитовой, то мы тоже часто играли друг с другом. Пару недель назад мы встречались на харде, так что теперь будет интересно сыграть с ней на этом турнире", - сказала украинка после матча.

Матч 1/4 финала турнира в Штутгарте между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой начнется сегодня в 18:00 по киевскому времени.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.