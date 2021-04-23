Штутгарт. Свитолина вышла в полуфинал обыграв победительницу Australian Open-2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала грунтового WTA 500 в Штутгарте обыграла бывшую вторую ракетку мира и двукратную чемпионку турниров Большого шлема Петру Квитову.

Штутгарт. 23 апреля

Элина Свитолина - Петра Квитова (6:7, 6:4)

Для теннисисток этот матч уже стал одинадцатым. Украинка уступает со счетом 4:7.

Теперь Свитолиной предстоит сыграть в полуфинале турнира в Штутгарте с первой ракеткой мира Эшли Барти.