Циципас: После поражения от Надаля, я иду с высоко поднятой головой

Пятая ракетка мира, 22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о планах на дальнейший сезон после поражения в финале турнира в Барселоне от испанца Рафаэля Надаля со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7.

"Турниры проходят в разных условиях. Сейчас мне нужно сосредоточиться на следующих турнирах. Прямо сейчас я собираюсь подготовить своё тело к следующей неделе, чтобы быть в хорошей форме физически и психологически для новых стартов в двух "Мастерсах", которые могут многое мне дать, и, конечно, "Ролан Гаррос". Я не хочу, чтобы это поражение остановило меня, для меня важно уметь играть на таком уровне. У меня были свои возможности, я буду учиться на них, посмотрю, что я могу сделать, чтобы стать лучше в этой области. Я иду вперёд с высоко поднятой головой", — цитирует Циципаса SDNA.