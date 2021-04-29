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Стаховский и Полманс вышли в четвертьфинал турнира в Остраве

Теннис
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Сергею и Марку тяжело дался этот матч

Стаховский и Полманс вышли в четвертьфинал турнира в Остраве

Новина українською

Сергей Стаховский в паре с австралийцем Марком Полмансом пробились в 1/2 финала парного турнира в Остраве.

В матче 1/4 финала Стаховский и Полманс сумели выбить поляков Кароля Джевецки и Шимона Валкова.

Поединок продлился 1 час и 34 минуты. В первом сете Стаховский и Полманс вырвали победу со счетом 7:6, а уже во втором — 7:5.

ATP Challenger Tour. Острава. Парный турнир. 1/4 финала

Кароль Джевецки / Шимон Валков (Польша, 4) — Сергей Стаховский / Марк Полманс (Украина / Австралия) — 0:2 (6:7, 5:7)

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В статье: Сергей Стаховский
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