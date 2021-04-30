Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международная федерация тенниса поддержала бойкот соцсетей
Ранее на подобные меры пошли и футболисты
Международная федерация тенниса (ITF) поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.
"Никто не должен страдать от жестокого обращения, расизма или преследований в социальных сетях по причине того, что он занимается профессиональным спортом.
Теннисисты, тренеры и официальные лица по всему миру получают оскорбительные сообщения в соцсетях на ежедневной основе (и их количество только растёт) по поводу их расы, гендера, того, как они выглядят, их способностей. Многие сообщения содержат мерзкие и даже смертельные угрозы. Мы упорно работаем, чтобы повсеместно защитить людей из нашего вида спорта. Для соцсетей настало время подняться и поддерживать попытки сферы спорта остановить социальный абьюз во всех сферах жизни", — говорится в сообщении ITF в "твиттере".
Акция пройдёт с 30 апреля по 3 мая.
Популярное сейчас
- "Рана все еще кровоточит". Андрей Шевченко - о своем самом тяжелом поражении в качестве игрока
- Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и отметил сложного оппонента в УПЛ
- +1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока
- CAS вынес решение по делу о дисквалификации Даяны Ястремской
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО