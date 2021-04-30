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Международная федерация тенниса поддержала бойкот соцсетей

Теннис
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Ранее на подобные меры пошли и футболисты

Международная федерация тенниса поддержала бойкот соцсетей

Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

"Никто не должен страдать от жестокого обращения, расизма или преследований в социальных сетях по причине того, что он занимается профессиональным спортом.

Теннисисты, тренеры и официальные лица по всему миру получают оскорбительные сообщения в соцсетях на ежедневной основе (и их количество только растёт) по поводу их расы, гендера, того, как они выглядят, их способностей. Многие сообщения содержат мерзкие и даже смертельные угрозы. Мы упорно работаем, чтобы повсеместно защитить людей из нашего вида спорта. Для соцсетей настало время подняться и поддерживать попытки сферы спорта остановить социальный абьюз во всех сферах жизни", — говорится в сообщении ITF в "твиттере".

Акция пройдёт с 30 апреля по 3 мая.

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В статье: ITF
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