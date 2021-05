Пять причин, почему Долгополов – легенда украинского тенниса

После трех лет безуспешной борьбы с травмой правой кисти экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов на прошлой неделе в 32-летнем возрасте объявил о завершении теннисной карьеры. Матч с Новаком Джоковичем (1:6, 3:6) в мае 2018 года на старте Мастерса в Риме так и останется последним в богатом резюме Долгополова. На уровне АТР-тура киевлянин отыграл восемь полноценных сезонов и провел свыше 400 матчей – пришло время подвести черту в его насыщенной и местами неоднозначной карьере.

Единственным среди украинцев обыгрывал первую ракетку мира

Александру Долгополову не удалось построить такую же успешную карьеру, как у 4-кратного победителя Мастерсов и финалиста Ролан Гаррос Андрея Медведева, но чего у него не отнять, так это того факта, что именно Долгополов первым и пока единственным среди украинцев нанес поражение действующей первой ракетке мира.

Свою самую статусную победу Долгополов отпраздновал 11 марта 2014 года в матче третьего раунда Мастерса в Индиан-Уэллсе против Рафаэля Надаля, который на тот момент не только возглавлял рейтинг АТР, но и являлся действующим чемпионом двух турниров Большого шлема (US Open и Ролан Гаррос). Самое интересно, что до встречи на неофициальном пятом Шлеме Долгополов в пяти матчах против Надаля не выиграл ни одного сета.

У Александра по ходу карьеры нередко случались проблемы на ментальном уровне, но в тот день украинец стойко перенес неудачу в концовке решающего сета, когда позволил Надалю уйти со счета 2:5. На тайбрейке Долгополов продолжил навязывать грунтовому королю свой фирменный атакующий теннис и таки вынудил Рафу признать поражение – 6:3, 3:6, 7:6.

Первую победу над Надалем Долгополов одержал при всего 40% попадания первой подачи. В том матче украинец настрелял 36 виннерсов против 17 у соперника.

Чем же закончился для Александра Долгополова памятный Мастерс в Индиан-Уэллсе? После Рафаэля Надаля украинец в двух сетах обыграл Фабио Фоньини и Милоша Раонича, а вот на полуфинал против Роджера Федерера сил уже не хватило (3:6, 1:6).

Взял три титула АТР и девять раз играл в финале

По количеству титулов на уровне АТР-тура Александр Долгополов среди украинцев уступает даже Сергею Стаховскому, не говоря об Элине Свитолиной и Андрее Медведеве. Тем не менее, ему также есть что вспомнить и есть чем гордиться.

Крупнейший турнир в карьере Долгополов выиграл в августе 2012 года в разгар Олимпийских игр в Лондоне. В статусе второго сеяного киевлян на пути к финалу не проиграл ни одного сета, а в матче за титул остановил экс-вторую ракетку мира Томми Хааса (6:7, 6:4, 6:1).

Особняком в списке трофеев Долгополова, безусловно, стоит и титул на грунте в Буэнос-Айресе в феврале 2017 года. В столице Аргентины Александр обыграл трех теннисистов из топ-4 посева, включая победу в финале на первой ракеткой Азии Кеи Нисикори (7:6, 6:4). С победой на Argentina Open Долгополов внес свое имя в один ряд с такими легендарными личностями, как Рафаэль Надаль, Карлос Мойя, Густаво Куэртен, Гильермо Вилас и Иван Лендл.

Премьерный титул – он всегда самый особенный и самый памятный. Как и Стаховский, Долгополов счет своим победам открыл на хорватской земле. В июле 2011 года Александр в Умаге огорчил экс-первую ракетку мира Хуана Карлоса Ферреро, а в финале в трех сетах (6:4, 3:6, 6:3) разобрался с будущим победителем US Open Марином Чиличем.

Выиграл Мастерс и еще дважды доходил до полуфинала

Да, в послужном списке Александра Долгополова есть и титул категории АТР-1000. Правда, чемпионом Мастерса украинец стал не в одиночке, а в дуэте вместе с Ксавье Малиссом из Бельгии.

Турнирный путь Долгополова и Малисса в Индиан-Уэллсе в 2011 году пестрил громкими именами. Во втором раунде Александр и Ксавье на решающем тайбрейке переиграли легендарных братьев Брайанов, затем преградили путь братьям Маррей, а в полуфинале остановили 19-кратного победителя парных турниров АТР Роханна Бопанну.

А в финале украино-бельгийской паре противостояли всего-то действующие олимпийские чемпионы в лице Роджера Федерера и Стэна Вавринки. Но Долгополова и Малисса не смутил статус соперников – победа на тайбрейке (6:4, 6:7, 10:7)! Один из розыгрышей матча благодаря самоотверженным действиям Саши стал настоящим шедевром.

Про полуфинальный прорыв с победой над Надалем в Индиан-Уэллсе в 2014 году мы уже вспоминали, а ведь спустя год в Цинциннати Долгополов был еще ближе к финалу, когда в статусе квалифайера последовательно выбил Бернарда Томича, Иржи Яновича и Томаша Бердыха, но в 1/2 финала обидно проиграл Новаку Джоковичу, упустив преимущество в три мяча на тайбрейке второго сета (6:4, 6:7, 2:6).

Вторым после Медведева поднимался в топ-15 рейтинга АТР

Пиковой точкой Александра Долгополова в мировом рейтинге стало 16 января 2012 года – в этот день киевлянин обнаружил себя на рекордной в карьере 13-й позиции. От топ-10 23-летнего Сашу отделяли всего-то 350 очков, но на Australian Open он проиграл уже в третьем круге, а на Ролан Гаррос и Уимблдоне прошел только один раунд и упустил свой самый реальный шанс ворваться в элиту.

Среди мужчин выше Долгополова поднимался только Андрей Медведев, который в мае 1994 года в рейтинге АТР стоял на четвертом месте.

A truly unique tennis talent ✨@TheDolgo has called time on his tennis career ???? Thanks for the memories, Alex! pic.twitter.com/6XBSdnvjxK