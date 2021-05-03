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Надаль назвал самый сложный для него турнир

Теннис
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Это Мастерс в Мадриде

Надаль назвал самый сложный для него турнир

Новина українською

Двадцатикратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

"Мадрид – самый сложный для меня грунтовый турнир, все это знают. Но в то же время он для меня один из самых эмоциональных, ведь я играю дома. У нас снова будет возможность играть со зрителями. Для меня это многое значит. Я очень рад сюда вернуться.

Что касается тенниса, то здесь ситуация действительно немного сложнее. Труднее контролировать розыгрыши. Я добивался здесь успеха, хорошо проводил турниры. Я рад вернуться и надеюсь, что буду готов играть хорошо.
У меня всегда одинаковый настрой: приехать на турнир, как следует подготовиться и постараться со старта соревноваться на самом высоком уровне", — приводит слова Надаля сайт ATP.

Отметим, что Надаль пять раз в карьере брал титул в Мадриде.

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В статье: Рафаэль Надаль
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