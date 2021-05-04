Роджер Федерер снялся в ролике о Швейцарии

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер и известный актёр и режиссёр Роберт Де Ниро поучаствовали в съёмке ролика про Швейцарию.

В ролике, опубликованном в официальном YouTube-канале национальной туристической организации Швейцарии, Федерер предлагает Де Ниро поучаствовать в создании фильма о стране. Теннисист рассказывает актёру про горы, горнолыжные курорты, очаровательные деревушки и зелёные долины.

Де Ниро отказывает по причине того, что в Швейцарии «нет драмы", как в его фильмах. Ролик заканчивается фразой: «Когда вам не нужна драма на отдыхе — вам нужна Швейцария".