На Мастерсе в Мадриде теннисист упал и испачкался – и вот что сделал его соперник…

Испанец Алехандро Давидович-Фокина в матче 1/32 финала Мастерса в Мадриде против Пьера-Юго Эрбера в одном из розыгрышей запнулся и упал. А когда ты падаешь на грунт, то будь готов подняться полностью испачканным.

Эрбер заметил, что Давидович-Фокина нуждается в помощи и помог ему привести себя в порядок. Зрители на трибунах приветствовали поступок француза аплодисментами.

Давидович-Фокина обыграл Эрбера в трех сетах за 2 часа и 56 минут – 7:6, 6:7, 7:6.