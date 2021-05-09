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WTA. Костюк побеждает в финале квалификации турнира в Риме

Теннис
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Украинка сыграет в основной сетке

WTA. Костюк побеждает в финале квалификации турнира в Риме

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №77) вышла в основную сетку турнира в Риме (Италия). В финале квалификации наша спортсменка одолела представительницу Японии Нао Хибино (WTA №82).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-3) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 6 из 8 использованных брейков и 7 двойных ошибок. В активе ее соперницы 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Риме является румынка Симона Халеп (WTA №3).

Напомним, что ранее Арина Сабаленко прокомментировала победу на турнире в Мадриде.

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В статье: Марта Костюк
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