Циципас пробился в третий круг соревнований в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований он одолел представителя Хорватии Марина Чилича.

ATP. 12 мая

Стефанос Циципас - Марин Чилич 6:3, 7:5, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час и 45 минут. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Чилич, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 2 раза ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из трёх предоставленных шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Стефанос поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Джон Миллман (Австралия).