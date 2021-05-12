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Серена Уильямс потерпела второе поражение в карьере в юбилейных матчах
Американка не смогла обыграть представительницу Аргентины
Американская теннисистка Серена Уильямс сегодня, 12 мая, потерпела поражение во втором круге турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия), где она встречалась с аргентинкой Надией Подороской.
Это поражение стало для Серены 1000-м в карьере и всего лишь вторым в юбилейных поединках. Ранее американка проигрывала представительнице Австралии Саманте Стосур в своей 600-й встрече. Тот поединок проходил в рамках Открытого чемпионата США, который в итоге стал триумфальным для Стосур.
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах "Большого шлема".
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