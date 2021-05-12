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Симона Халеп снялась с турнира в Риме

Теннис
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Теннисистка выигрывала по ходу встречи

Симона Халеп снялась с турнира в Риме

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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований она оказалась сильнее представительницы Румынии Симоны Халеп. Их встреча продолжалась два сета и завершилась после отказа Симоны продолжать борьбу. К этому моменту за Халеп был первые сет, который она выиграла со счётом 6:1, во втором сете счёт был ничейным — 3:3.

Анжелик Кербер - Симона Халеп 6:1, 3:3

Продолжительность поединка составила 58 минут. Халеп 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Кербер, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 7 взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира немецкая спортсменка поспорит с Еленой Остапенко из Латвии, обыгравшей австралийку Айлу Томлянович.

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В статье: Анжелик Кербер Симона Халеп
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