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Надаль в 12-й раз вышел в полуфинал Мастерса в Риме

Теннис
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Рафа рвется к 10-му титулу

Надаль в 12-й раз вышел в полуфинал Мастерса в Риме

фото - completesportsbreakingnews.com

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Рафаэль Надаль в четвертьфинале Мастерса в Риме в двух сетах за 2 часа и 1 минуту переиграл Александра Зверева (6:3, 6:4).

В матче с немцем Надаль сделал 3 брейка, а на своей подаче отыграл 9 из 10 брейк-поинтов. Также в активе испанца 1 эйс и 58% выигранных мячей с первой подачи.

В своем 12-м полуфинале на грунтовых кортах Рима Надаль сыграет с американским гигантом Рейлли Опелкой, который сегодня обыграл Федерико Дельбониса (7:5, 7:6) и впервые в карьере дошел до 1/2 финала на турнире категории АТР-1000.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина в Риме в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу.

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В статье: Рафаэль Надаль Александр Зверев
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