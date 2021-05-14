Надаль в 12-й раз вышел в полуфинал Мастерса в Риме

Рафаэль Надаль в четвертьфинале Мастерса в Риме в двух сетах за 2 часа и 1 минуту переиграл Александра Зверева (6:3, 6:4).

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XII Roman semi-finals for @RafaelNadal!



???????? #IBI21 pic.twitter.com/KCaZr4bAR3 — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021

В матче с немцем Надаль сделал 3 брейка, а на своей подаче отыграл 9 из 10 брейк-поинтов. Также в активе испанца 1 эйс и 58% выигранных мячей с первой подачи.

В своем 12-м полуфинале на грунтовых кортах Рима Надаль сыграет с американским гигантом Рейлли Опелкой, который сегодня обыграл Федерико Дельбониса (7:5, 7:6) и впервые в карьере дошел до 1/2 финала на турнире категории АТР-1000.