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Рейтинг АТР: Стаховский поднялся на 2 позиции

Теннис
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В топ-10 без изменений

Рейтинг АТР: Стаховский поднялся на 2 позиции

Новина українською

Первой ракеткой Украины после очередной недели сезона остался Илья Марченко, который располагается на 162-й позиции.

Сергей Стаховский за счет выхода во второй раунд челленджера в Праге поднялся на две позиции и стал 29-й ракеткой мира.

Виталий Сачко (№320 рейтинга АТР) и Сергей Кравченко (№495) прогрессировали на одну позицию, а Владислав Орлов откатился на одно место (№374).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович почти на 1500 очков опережает Даниила Медведева, а Рафаэль Надаль замыкает топ-3 в 163 баллах от россиянина.

Полная версия рейтинга АТР от 17 мая 2021 года

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль стал триумфатором Мастерса в Риме.

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР
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