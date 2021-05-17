Рейтинг АТР: Стаховский поднялся на 2 позиции

Первой ракеткой Украины после очередной недели сезона остался Илья Марченко, который располагается на 162-й позиции.

Сергей Стаховский за счет выхода во второй раунд челленджера в Праге поднялся на две позиции и стал 29-й ракеткой мира.

Виталий Сачко (№320 рейтинга АТР) и Сергей Кравченко (№495) прогрессировали на одну позицию, а Владислав Орлов откатился на одно место (№374).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович почти на 1500 очков опережает Даниила Медведева, а Рафаэль Надаль замыкает топ-3 в 163 баллах от россиянина.

Полная версия рейтинга АТР от 17 мая 2021 года

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль стал триумфатором Мастерса в Риме.