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Рейтинг АТР: Стаховский поднялся на 2 позиции
В топ-10 без изменений
Первой ракеткой Украины после очередной недели сезона остался Илья Марченко, который располагается на 162-й позиции.
Сергей Стаховский за счет выхода во второй раунд челленджера в Праге поднялся на две позиции и стал 29-й ракеткой мира.
Виталий Сачко (№320 рейтинга АТР) и Сергей Кравченко (№495) прогрессировали на одну позицию, а Владислав Орлов откатился на одно место (№374).
Лидер рейтинга АТР Новак Джокович почти на 1500 очков опережает Даниила Медведева, а Рафаэль Надаль замыкает топ-3 в 163 баллах от россиянина.
Полная версия рейтинга АТР от 17 мая 2021 года
Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль стал триумфатором Мастерса в Риме.
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