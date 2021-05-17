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Украинский теннисист Владимир Ужиловский дисквалифицирован за подделку документов

Теннис
(1 голосов)

Он хотел незаконно пересечь границу

Украинский теннисист Владимир Ужиловский дисквалифицирован за подделку документов

Новина українською

Дисциплинарный комитет Федерации тенниса Украины запретил Владимиру Ужиловскому (ATP, 1158) присутствовать на национальных соревнованиях ФТУ в любом качестве на период до конца 2022 года.

Ужиловского признали виновным в подделке официального документа ФТУ.

"На заседании дисциплинарного комитета ФТУ было рассмотрено беспрецедентное дело подделки официального документа Федерации тенниса Украины, виновником в которой является Владимир Ужиловський. С целью пересечь государственную границу Турции Владимир Ужиловський сфальсифицировал письмо Федерации с печатью и подписью.

В качестве наказания дисциплинарний Комитет ФТУ постановил запретить Владимиру Ужиловському присутствовать на национальных соревнованиях ФТУ в любом качестве на период до конца 2022 года", - приводит решение Федерация тенниса Украины.

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В статье: Владимир Ужиловский
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