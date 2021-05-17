Украинский теннисист Владимир Ужиловский дисквалифицирован за подделку документов

Дисциплинарный комитет Федерации тенниса Украины запретил Владимиру Ужиловскому (ATP, 1158) присутствовать на национальных соревнованиях ФТУ в любом качестве на период до конца 2022 года.

Ужиловского признали виновным в подделке официального документа ФТУ.

"На заседании дисциплинарного комитета ФТУ было рассмотрено беспрецедентное дело подделки официального документа Федерации тенниса Украины, виновником в которой является Владимир Ужиловський. С целью пересечь государственную границу Турции Владимир Ужиловський сфальсифицировал письмо Федерации с печатью и подписью.

В качестве наказания дисциплинарний Комитет ФТУ постановил запретить Владимиру Ужиловському присутствовать на национальных соревнованиях ФТУ в любом качестве на период до конца 2022 года", - приводит решение Федерация тенниса Украины.